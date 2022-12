PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Od ponad tygodnia mówiło się, że Czesław Michniewicz nie utrzyma posady selekcjonera reprezentacji Polski. Trener w ostatnich dniach był wciąż krytykowany, a jego działania i wypowiedzi były mocno kontrowersyjne. Zgodnie z zapowiedziami mediów, w czwartek Cezary Kulesza ogłosił oficjalnie, że szkoleniowiec przestał pełnić funkcję selekcjonera biało-czerwonych.

Czesław Michniewicz wywiązał się z zadań sportowych, postawionych przed nim przez PZPN

Wiele do życzenia pozostawiała jednak postawa selekcjonera w mediach, a także nie transparentność jego działań

Przyszłość trenera została rozstrzygnięta w czwartek, kiedy to Cezary Kulesza poinformował o jego zwolnieniu

Michniewicz sam rzucał sobie kłody pod nogi

W przypadku Czesława Michniewicza sukces sportowy niestety nie szedł w parze z wizerunkowym. Rysą na szkle były od początku powiązania trenera z dawną aferą korupcyjną, której nie zapomniało wciąż wielu kibiców. Mimo to udało mu się przygotować reprezentację Polski do Mistrzostw Świata w Katarze, do których wcześniej należało jeszcze wywalczyć awans. Na mundialu poszło też nieźle biało-czerwoni wywalczyli pierwszy od 36 lat awans do fazy pucharowej, w której przegrali w 1/8 z późniejszym finalistą – Francją.

Sukces sportowy nie pozwolił szkoleniowcowi uratować posady. Niemal od zakończenia udziału Polski w mundialu, na światło dzienne wychodziły coraz to nowe skandale i kontrowersje związane z pracą Czesława Michniewicza przy kadrze. Ogromny niesmak wzbudziła kwestia afery premiowej, która podzieliła szatnię i sztab szkoleniowy. Reprezentanci stracili wówczas zaufanie i szacunek do trenera, o czym informował jako pierwszy Tomasz Włodarczyk.

Michniewicz nie radził sobie z krytyką w mediach i postanowił blokować na Twitterze konta nieprzychylnych mu dziennikarzy. To również zostało odebrane bardzo negatywnie przez opinię publiczną. Kilka dni później 52-latek zdecydował się na usunięcie swojego konta. W międzyczasie Cezary Kulesza poszukiwał już jego następcy, co dodatkowo osłabiało autorytet i pozycję selekcjonera.

“Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski” – przekazał PZPN.

PZPN unikał odpowiedzi na pytania o konkretną datę decyzji w sprawie Michniewicza. Wreszcie w czwartek Cezary Kulesza oficjalnie poinformował o zwolnieniu trenera. Nie uzyskaliśmy jednak informacji, kto zajmie jego miejsce. Wiemy natomiast, że następca Michniewicza będzie mógł liczyć na ogromną pensję.

