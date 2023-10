IMAGO / Katarzyna Plewczyńska / Fotostyk Na zdjęciu: Patryk Peda

Artur Wichniarek skrytykował powołanie Patryka Pedy po remisowym spotkaniu

Ekspert stwierdził, że właśnie dlatego nie powołuje się zawodników z Serie C

Młody obrońca odniósł się do słów byłego piłkarza

Patryk Peda reaguje na krytykę

Patryk Peda dość niespodziewanie otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na październikowe zgrupowanie. Zawodnik Spal wystąpił w spotkaniach z Wyspami Owczymi (2:0) oraz Mołdawią (1:1). Właśnie za ten remisowy mecz na Stadionie Narodowym mocno mu się oberwało od Artura Wichniarka.

Były piłkarz, a dzisiejszy ekspert stwierdził, że właśnie dlatego nie powołuje się do reprezentacji piłkarza z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Italii. 21-latek w “Kanale Sportowym” zareagował na krytykę ze strony Wichniarka.

– Skupiam się bardziej na tym, co powie mi trener po takim zgrupowaniu, a także jak cały sztab będzie widział mnie w tej kadrze, niż myślał o tym, co inni mówią. Raczej nie będę tutaj nic mówił. Każdy ma swoje zdanie. Ja skupiam się na tym, co mi trener mówi. Na tym, co się dzieje dookoła, raczej mniej, ale… nawet nie wiem, co mam powiedzieć w takiej sytuacji. To jest jego ocena – powiedział Peda.

