Ośmiu piłkarzy na trybunach. Probierz zaskoczył przed meczem z Ukrainą

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Głośne braki w kadrze na mecz z Ukrainą

Przed reprezentacją Polski ostatnie dni przygotowań do Euro 2024. Przed turniejem w Niemczech naszej kadrze pozostały do rozegrania dwa mecze sparingowe. Dzisiaj, 7 czerwca o godzinie 20:45 z Ukrainą oraz trzy dni później z Turcją. Obie potyczki odbędą się na PGE Narodowym. Wiadomym jest, że to pierwsze spotkanie może być decydujące w kontekście ostatecznych powołań. Michał Probierz będzie musiał bowiem wybrać 26 piłkarzy, spośród obecnej grupy kadrowiczów.

Jak czytamy na oficjalnej stronie UEFA, selekcjoner przed piątkowym meczem z naszymi wschodnimi sąsiadami zdecydował się odesłać na trybuny ośmiu zawodników. Mowa tu o: Janie Bednarku, Damianie Szymańskim, Bartoszu Sliszu, Karolu Świderskim, Krzysztofie Piątku, Jakubie Piotrowskim, Przemysławie Frankowskim oraz Pawle Dawidowiczu.

Slisz oraz Świderski zmagali się w ostatnich dniach z lekkimi urazami, także najbardziej dziwić opinię publiczną może brak stopera Southampton. Z kolei nieobecność w meczowej kadrze Damiana Szymańskiego być może zwiastuje brak miejsca w ostatecznej drużynie na mistrzostwa Europy. Pozostali powinni być raczej pewni wyjazdu do Niemiec.

Już 16 czerwca Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w fazie grupowej Euro 2024. Naszym pierwszym rywalem będzie Holandia, która wczoraj w rezerwowym składzie rozbiła Kanadę 4:0. Kilka dni później zmierzymy się z Austrią, która również pokonała w towarzyskim meczu Serbię 2:1. Zaś na zakończenie czeka nas rywalizacja z Francją.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związne z Euro 2024.

Meczowa kadra Polski na mecz z Ukrainą

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka

Obrońcy: Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz

Pomocnicy: Kamil Grosicki, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Taras Romanczuk, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Jakub Kałuziński, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Adam Buksa

Czytaj więcej: Gorzkie słowa i brak optymizmu. Anglicy piszą o reprezentacji Polski