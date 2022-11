fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Reprezentacja Polski w trakcie zgrupowania przed mundialem musi mierzyć się z różnymi kłopotami. Najpierw w trybie awaryjnym zmieniony został stadion, na którym odbędzie się mecz Polska – Chile, a później okazało się, że biało-czerwoni nie mogą trenować na arenie Legii Warszawa. Selekcjoner zapowiedział się też w rozmowie z TVP Sport, że w kadrze na mecz przeciwko Chile może zabraknąć Michała Skórasia.

Reprezentacja Polski jest na finiszu przygotowań do mistrzostw świata

Ostatnim egzaminem Biało-czerwonych przed turniejem będzie spotkanie z Chile

W polskiej ekipie w starciu z drużyną z Ameryki Południowej zabraknie Michała Skórasia

Michniewicz nie chce ryzykować

Reprezentacja Polski w środowy wieczór zaliczyli chilijski test przed mundialem w Katarze. Selekcjoner Czesław Michniewicz zapowiedział na konferencji prasowej, że w spotkaniu z ekipą z Ameryki Południowej szanse otrzymają przede wszystkim piłkarze, którzy ostatnio mniej grali.

Biało-czerwoni do starcia z Chile przygotowywali się boisku treningowym Legii Warszawa, gdzie między innymi oświetlenie nie spełniało odpowiednich norm. Reprezentacja Polski jednak się z tym zmierzyła, ale opiekun polskiej ekipy ze zrozumieniem podszedł do tematu dbania o główną murawę stadionu Legii przed spotkaniem Polska – Chile.

W kontekście składu na środowe starcie trener Czesław Michniewicz nie chciał ujawniać szczegółów. Niemniej można spodziewać się, że ktoś z dwójki Wojciech Szczęsny lub Robert Lewandowski pojawi się na boisku. Na pewno w kadrze meczowej nie znajdzie się natomiast Michał Skóraś.

– Wszystko jest w porządku z Michałem. Zastosowaliśmy jednak w jego przypadku podwójne bezpieczeństwo, aby trenował indywidualnie. Na pewno nie będzie przewidziany na mecz z Chile. Myślę, że nie będzie go także wśród rezerwowych. Możemy powołać 26 zawodników na to spotkanie, więc jest duża szansa na to, że tym 26 będzie Kacper Tobiasz. Przepisy na to pozwalają i prawdopodobnie tak się stanie – mówił selekcjoner w rozmowie z TVP Sport.

Polska Chile 2.20 3.20 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2022 10:03 .

