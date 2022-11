Polska – Chile: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska – Chile: typy, kursy, zapowiedź. W ostatnim meczu przed rozpoczęciem mundialu w Katarze reprezentacja Polski zmierzy się w towarzyskim spotkaniu z Chile. Dla Czesława Michniewicza będzie to ostatnia szansa na sprawdzenie formy zawodników powołanych na mistrzostwa świata. Środowy pojedynek miał zostać rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale z przyczyn technicznych został przeniesiony na obiekt warszawskiej Legii. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

Mecz towarzyski Polska Chile 2.20 3.40 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 listopada 2022 21:00 .

Polska – Chile, typy i przewidywania

Trudno tak naprawdę przewidzieć przebieg towarzyskiego spotkania Polska – Chile. Możemy spodziewać się, że Czesław Michniewicz dokona kilku roszad w składzie w porównaniu z tym, co ujrzymy podczas finałów mistrzostw świata. Biorąc również pod uwagę fakt, że będzie to jedyny sprawdzian Biało – Czerwonych przed pierwszym meczem turnieju to selekcjoner może zdecydować się przetestować więcej niż jedno ustawienie dokonując przy tym kilku zmian personalnych w czasie spotkania.

Reprezentacja Polski w drodze na mundial pokonała w meczu barażowym Szwecję 2:0. Jednak w Lidze Narodów Biało – Czerwoni zwycięsko wychodzili jedynie ze starć z nieco niżej notowaną Walią, natomiast wywalczyli zaledwie jeden punkt w czterech rywalizacjach z Belgią oraz Holandią. To tylko pokazuje, że nasza kadra ma spore problemy w starciach z nieco silniejszymi rywalami.

Jednak Chile to już nie jest ta sama drużyna, co przed kilkoma laty. Zespół z Ameryki Południowej nie zdołał zakwalifikować się na tegoroczny mundial, a na zwycięstwo czeka od 1 lutego przegrywając sześć z siedmiu kolejnych spotkań, w których nawet nie zdobył ani jednej bramki. Biało – Czerwoni z kolei w ostatnich pięciu meczach jedynie czterokrotnie trafiali do siatki rywala. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Polska – Chile, ostatnie wyniki

Polska wygrała zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań pokonując 1:0 w wyjazdowym meczu Ligi Narodów reprezentację Walii. Pozostałe cztery spotkania rozgrywała jednak ze znacznie silniejszymi rywalami drużyną Belgii oraz Holandii. Biało-Czerwoni dwukrotnie musieli uznać wyższość Czerwonych Diabłów przegrywając 1:6 oraz 0:1. W rywalizacjach z Oranje podopieczni Czesława Michniewicza przegrali 0:2, jednak w drugim spotkaniu udało im się zremisować 2:2. Polska zajęła trzecie miejsce w Lidze Narodów.

Chile wygrało zaledwie jedno spotkanie w roku kalendarzowym 2022 pokonując 3:2 Boliwię. Poza tym drużyna z Ameryki Południowej przegrała aż siedem spotkań i tylko raz zremisowała z reprezentacją Kataru. Chilijczycy musieli uznać wyższość takich zespołów, jak Argentyna, Ghana, Tunezja czy Korea Południowa. Chile zajęło dopiero siódme miejsce w swojej strefie eliminacyjnej i nie zagra na tegorocznym mundialu.

Polska – Chile, historia

Polska z Chile zmierzyła się tylko raz. Mecz towarzyski został rozegrany 8 czerwca 2018 roku na stadionie w Poznaniu tuż przed mistrzostwami świata w Rosji. Mecz zakończył się remisem 2:2. Dla Biało-Czerwonych gole zdobywali Lewandowski oraz Zieliński, a dla gości Valdes oraz Albornoz.

Polska – Chile, kursy bukmacherskie

Zdaniem polskich bukmacherów faworytem środowego starcia jest reprezentacja Polski. Mimo to, kursy na wygraną Biało-Czerwonych są dość wysokie i wynoszą około 2,18. Nieco wyższe kursy zostały ustalone na remis w tym starciu wynoszą około 3,20. Według bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Chile, a typy na taki scenariusz oscylują wokół 3,40.

Polska – Chile, transmisja meczu

Środowy mecz towarzyski Polska – Chile będzie można obejrzeć w polskiej telewizji na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Spotkanie będzie również dostępne w Internecie. Starcie Biało-Czerwonych można obejrzeć online w serwisie sport.tvp.pl.

