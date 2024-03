Reprezentacja Polski zagra we wtorek z Walią decydujący mecz w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy. Przed kluczowym spotkaniem udział w konferencji prasowej wziął Michał Probierz.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Walią w finałowym meczu baraży o awans na Euro

Michał Probierz wziął udział w konferencji prasowej

Selekcjoner reprezentacji Polski

Dominacja, fizyczność i mentalność kluczem do sukcesu Polaków

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Estonią zmierzy się z Walią, a stawką meczu będzie awans na Mistrzostwa Europy 2024. Najbliższy rywal biało-czerwonych jest nam dobrze znany, bowiem dwa lata temu dwukrotnie rywalizowaliśmy z nimi w Lidze Narodów. Podczas konferencji przedmeczowej Michał Probierz ocenił styl gry Walijczyków.

– Analizowaliśmy zespół Walii wcześniej, gdy przygotowywaliśmy się do baraży. Jest to zespół oparty na dobrym wybieganiu, wychodzeniu z kontry oraz tym, że wahadłowi grają bardzo ofensywnie. Zdaje sobie sprawę z tego, dlatego chcemy wyeliminować te atuty elementami, które mamy. Dla nas najważniejsze będzie to, żeby narzucić swój styl gry. Chcemy od początku dominować i wytrzymać fizycznie, ponieważ zawsze jest dużo walki. Bardzo ważna będzie odpowiednia mentalność, żeby od samego początku wyjść z myślą, żeby wygrać ten baraż – powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej.

Mecz z Walią odbędzie się we Wtorek na stadionie Cardiff. Początek spotkania o godzinie 20:45.