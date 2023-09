IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska skomentował swój transfer do Cagliari

Obrońca odniósł się także do obecnej sytuacji wokół reprezentacji Polski

“Nie ma już żadnych wymówek” – mówi 26-latek

Wieteska pomoże kadrze?

Mateusz Wieteska w ostatnich miesiącach zrobił bardzo duży postęp. 26-latek poprzez grę w Clermont zyskał sporo doświadczenia, ale i jakości. Dobre występy w Ligue 1 zaowocowały transferem do Cagliari i sportowym awansem do Serie A. Dobrą grę stopera dostrzegł także Fernando Santos, który powołał byłego gracza Legii do reprezentacji Polski na najbliższe mecze kadry.

– Wiemy, że czekają nas dwa bardzo istotne mecze. Nie mamy już miejsca na wpadki. Musimy się do nich dobrze przygotować i sięgnąć po komplet punktów. Nie ma już żadnych wymówek. Nie powiem, że przyjeżdżam tu jak do siebie, ale na kilku zgrupowaniach już byłem. Znam się trochę lepiej z chłopakami. Postaram się zrobić wszystko, żebym pomóc tej drużynie – mówi Mateusz Wieteska w rozmowie z “sport.tvp.pl”.

– Kiedy przechodziłem do Clermont, to mówiłem otwarcie, że ten krok za jakiś czas ma być kolejnym do nowego klubu. Tak też się stało. Po jednym sezonie w Ligue 1 udało się zmienić klub na lepszy. Ligę również, bo włoska należy do TOP3 – dodał.

Czytaj więcej: Świderski podważa słowa Lewandowskiego. “W kadrze niczego nie trzeba oczyszczać”