Mateusz Klich chce wrócić do kadry. “Z poprzednim trenerem byłoby o to trudno”

Mateusz Klich to jeden z tych zawodników, który wierzy w nowe rozdanie w związku z wyborami selekcjonera Fernando Santosa w reprezentacji Polski. Pomocnik DC United w rozmowie z WP SportoweFakty opowiedział o swoim konflikcie z trenerem Czesławem Michniewiczem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Mateusz Klich był jednym z największych nieobecnych w reprezentacji Polski na mundial w Katarze

Zawodnik DC United przerwał zmowę milczenie w rozmowie z WP SportoweFakty

32-latek dał do zrozumienia, że liczy na powrót do kadry

Klich wbił szpilkę Michniewiczowi

Mateusz Klich to jeden z tych zawodników, których zabrakło w kadrze reprezentacji Polski na mundial w Katarze. Zawodnik nie ukrywa jednak, że liczy na powołanie na marcowe mecze Biało-czerwonych przeciwko Czechom i Albanii. Te spotkania odbędą się 24 i 27 marca.

– Każdy chce grać w reprezentacji. Mam nadzieję, że nowy trener nie obrazi się na mnie tak jak poprzedni – mówił Klich w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Jestem za stary na takie “dramaty” i nie chcę roztrząsać sprawy za pośrednictwem mediów. Dla mnie to była głupota, ale cóż – było jak było. Chcę wrócić do kadry, a z poprzednim trenerem byłoby o to trudno – uzupełnił piłkarz.

Klich w druzynie narodowej rozegrał 41 spotkań. Strzelił w nich dwa gole.

