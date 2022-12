PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

PZPN jak co roku w okolicach świąt szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jednym z kandydatów do zastąpienia Czesława Michniewicza jest Marek Papszun, który w wywiadzie dla “Weszło” przyznał, że czuje się gotowy do tej roli.

Polski Związek Piłki Nożnej szuka następcy Czesława Michniewicza

Cezary Kulesza zdecydował się na zakończenie współpracy z 52-latkiem

Nie wiadomo, czy kadrę przejmie polski trener czy może zagraniczny szkoleniowiec

Jasna deklaracja Marka Papszuna

Marek Papszun udzielił wywiadu Maciejowi Wąsowskiemu z portalu “Weszło”, w którym przyznał, że już teraz czuje się gotowy do przejęcia reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Polski Związek Piłki Nożnej kilka dni temu podziękował za współpracę Czesławowi Michniewiczowi.

Prezes PZPN Cezary Kulesza szuka zatem szkoleniowca, które zostanie nowym opiekunem “Biało-Czerwonych”, a jedną z opcji podobno jest wspomniany wyżej Marek Papszun, który z powodzeniem pracuje w Rakowie Częstochowa.

Maciej Wąsowski na łamach “Weszło” zapytał 48-latka, jak zapatruje się na taką ewentualność i czy nie jest na taki ruch trochę za wcześnie.

Porozmawialiśmy z Markiem Papszunem.



– Jeżeli chodzi o mnie, to ja się czuję gotowy do takiej roli. Uważam, że nie jest dla mnie za wcześnie. Niektórzy selekcjonerzy naszej reprezentacji nie mieli wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia czy trofea w Polsce, a dobrze radzili sobie z kadrą – powiedział Marek Papszun.

– Uważam, że już obecnie byłbym gotowy do przejęcia takiej funkcji. Wiem jednak jakie są okoliczności i zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie może to być trudne – dodał menedżer “Medalików”.

Marek Papszun jest trenerem Rakowa Częstochowa od kwietnia 2016 roku i w tym czasie dwukrotnie wygrał Puchar Polski, a także dwa razy sięgnął po Superpuchar Polski. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Wśród opcji zagranicznych wymienia się między innymi Nenada Bjelicę czy Roberto Martineza.

