Czesław Michniewicz nie będzie dłużej selekcjonerem reprezentacji Polski. Rusza giełda nazwisk, a na niej znajduje się m.in. Nenad Bjelica. Chorwat niedawno udzielił wywiadu dla TVP Sport.

Nenad Bjelica to jeden z kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski

PZPN szuka trenera, który przejmie to stanowisko po Czesławie Michniewiczu

Polski Związek Piłki Nożnej ma przeanalizować dostępne opcje

“Na razie nie było żadnego kontaktu”

Nenad Bjelica to nazwisko, które pojawia się w kontekście przejęcia reprezentacji Polski po Czesławie Michniewiczu, z którym wczoraj rozstał się PZPN. Chorwacki trener w ostatnim czasie udzielił wywiadu portalowi TVPSPORT.PL, w którym zabrał głos na temat ewentualnego objęcia naszej kadry narodowej. 51-latek jest otwarty na takie rozwiązanie, ale też wyznał, że póki co prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza się z nim nie kontaktował.

– Jestem jednym z kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Jeżeli tak się mówi, to jestem dumny, że wymienia się mnie w gronie kandydatów. Jestem wolnym trenerem i nie wiem, co będzie za tydzień albo dwa. Kiedyś mówiono o mnie, że mogę poprowadzić Chorwację, jednak nasza kadra ma bardzo dobrego trenera, który osiąga świetne wyniki. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych tygodniach – powiedział Nenad Bjelica w rozmowie z TVP Sport.

– Porozmawiam z każdym, kto jest mną zainteresowany, nie mam z tym problemu. Na razie nie było żadnego kontaktu. Zobaczymy, co mogłaby zaproponować federacja. Wtedy podejmę decyzję, jednak na razie są to jedynie spekulacje – dodał 51-letni trener.

– Myślę, że Polska może grać lepiej. W Katarze postawiła na taką taktykę i pokazała, że w ten sposób również można osiągnąć dobry wynik. Zgodzę się jednak z tym, że reprezentacja Polski może grać lepiej – zakończył Chorwat, który obecnie pozostaje bez pracodawcy.

Cezary Kulesza uważa, że nowy selekcjoner reprezentacji “Biało-Czerwonych” musi odbudować zaufanie kibiców. – Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców. Nasz wybór musi być przemyślany, dlatego nie będziemy deklarować konkretnych dat prezentacji selekcjonera. Jednocześnie zapewniamy, że wybór nowego szkoleniowca jest dla zarządu PZPN kwestią priorytetową – stwierdził prezes PZPN.