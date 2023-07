IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marek Koźmiński

Marek Koźmiński odniósł się ostatnich afer wokół PZPN

Były wiceprezes związku mówi o tym, że dopuszczenie Mirosława Stasiaka do kadry jest niedopuszczalne

Działacz odniósł się także do poczynań boiskowych

“W głowie się nie mieści”

Ostatnie dni i tygodnie są bardzo gorące wokół PZPN-u i reprezentacji Polski. Dopiero co zaczęły milknąć echa porażki w Kiszyniowie z Mołdawią, a już rozpaliła się kolejna afera. Tym razem związana z skazanym za korupcję Mirosławem Stasiakiem, który leciał z kadrą na to spotkanie. Teraz głos w sprawie zabrał Marek Koźmiński, były wiceprezes PZPN.

– Dla tej sytuacji nie ma żadnego wytłumaczenia. Taka rzecz nie powinna się wydarzyć. Trzeba się trzymać zasad i standardów, w jakich funkcjonuje federacja. Nie wiem jaki był klucz wysyłania zaproszeń z PZPN, ale wątpię, żeby Mirosław Stasiak znalazł się w tym samolocie przypadkowo czy przez pomyłkę – powiedział Marek Koźmiński dla “WP Sportowe Fakty”.

– Na taki wyjazd nie można się załapać ot tak, z ulicy. Po co i dlaczego go zaproszono, nie wiem. Mogły to być motywy towarzyskie, a mogły też być biznesowe. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, trudno nie odebrać tego ruchu jako błędu – dodał.

Czytaj więcej: Rzeczniczka Leroy Merlin komentuje dla Goal.pl ws. Mirosława Stasiaka