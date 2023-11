Marcin Włodarski selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 17 w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" powiedział, że wiara w awans wciąż jest. Jako przykład dał porażkę w pierwszym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy.

Imago / Inpho Photography Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Reprezentacja Polski do lat 17 rozpoczęła mundial od porażki 0-1 z Japonią

Marcin Włodarski wierzy, że kadra zdoła się podnieść jak w przypadku eliminacji do Mistrzostw Europy

Trener dopuszcza myśl, że w polu będzie zmuszony postawić na bramkarza

Krótka kadra i bramkarz grający w polu

Nie tak wyobrażaliśmy sobie udział naszej młodzieżowej reprezentacji w turnieju rangi Mistrzostw Świata. Lecieliśmy do Indonezji pełni nadziei na dobry wynik uzyskany po świetnej i ofensywnej grze, za co od długiego czasu kadra Marcina Włodarskiego jest zasłużenie chwalona. Marzenia trenera, a przede wszystkim piłkarzy brutalnie zweryfikowała afera alkoholowa z czterema kadrowiczami w roli głównej. Konsekwencją ich zachowania, było odesłanie młodych piłkarzy do kraju.

W rozmowie z “WP Sportowe Fakty” selekcjoner reprezentacji do lat 17 pozostaję jednak pełen wiary, że ten upragniony awans uda się jeszcze wywalczyć. Podczas wywiadu wspomina również o możliwości skorzystania z bramkarza jako zawodnika z pola oraz o tym czy skreślenie reprezentantów było dobrą decyzją.

– Tak, zwłaszcza że eliminacje do mistrzostw Europy też zaczęliśmy od porażki z Czarnogórą, ale się podnieśliśmy. Myślę, że na mistrzostwach świata będzie podobnie – odpowiedział trener zapytany o wiarę w awans.

– Jest taka możliwość. Gdyby coś się wydarzyło, to wolimy wpuścić któregoś bramkarza w pole, niż grać w dziesięciu – podkreślił Marcin Włodarski.

– Dla mnie sytuacja była zero-jedynkowa. Chłopcy zawinili i musieli ponieść konsekwencje. Wszyscy wiedzieli, zawodnicy też, że nie można wychodzić z hotelu po godzinie 22, a dodatkowo po godzinie 13 bez opieki dorosłego. Taki był nasz wewnętrzny regulamin. Nie było zatem dyskusji – stanowczo mówił.

