Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek wróci do gry o awans na mundial. Po nieudanym Euro 2020 pierwszym wrześniowym rywalem Biało-czerwonych będzie Albania. Przed tym starciem na konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiadał Robert Lewandowski.

Reprezentacja Polski meczem z Albanią zacznie wrześniową rywalizację o awans na mundial

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiadał najlepszy polski napastnik

Kapitan biało-czerwonych odniósł się między innymi do

Lewandowski zachowuje spokój

Reprezentacja Polski po rozegraniu trzech meczów w ramach eliminacji do mundialu w Katarze ma na swoim koncie tylko cztery punkty. Tym samym zespół Paulo Sousy nie może się już się mylić. Szczególnie w bojach z outsiderami w tabeli grupy I. Lewandowski jest dobrej myśli przed czwartkowym meczem.

– Czekają nas bardzo ważne mecze. Jeśli chcemy awansować, to trzeba punkty zdobywać. Przed nami sporo spotkań do rozegrania. Mamy swojej kłopoty, ale nie myślimy o tym. Wiemy o tym, że Albańczycy są solidni w defensywie. Wierzymy jednak, że przy wsparciu kibiców udam nam się zrealizować to, co sobie zakładamy – mówił 33-latek w trakcie spotkania z dziennikarzami.

W ostatnim czasie Wojciech Szczęsny notował kilka potknięć w szeregach Juventusu. Lewandowski został poproszony o komentarz w sprawie formy swojego przyjaciela, zachowując jednak spokój o jego dyspozycję w drużynie narodowej.

– Wojtek mało udziela się w mediach. Łatwiej atakować kogoś takiego jak on, bo on nie odpowiada. W każdym razie on jest mocny mentalnie i jestem pewny, że sobie z tym wszystkim, co jest wokół niego, poradzi. Jednocześnie wierzę, że będziemy mogli być spokojni o tyły – przekonywał napastnik Bayernu Monachium.

W środku pola nie będą mogli zagrać przeciwko Albanii między innymi Mateusz Klich i Piotr Zieliński. Co o osłabieniach zespoły myśli Lewandowski? – Jak patrzymy na kadrę, którą mamy to są w niej osłabienia. Wierzę w to, że Ci, którzy wejdą na boisko, pokażą swoje najlepsze umiejętności. Nie można się bać – to pierwszy krok do porażki – rzekł polski napastnik.

W mediach nie brakowało spekulacji na temat przyszłości aktualnego selekcjonera reprezentacji Polski. Lewandowski w tej kwestii też zabrał głos, dając do zrozumienia, że to jest temat, który nie jest poruszany w szatni.

– Nie myślimy o spekulacjach na temat trenera. Razem idziemy w jednym kierunku. Wierzę w tę drużynę i sztab szkoleniowy. Brakuje jednego momentu, w którym wszystko “zatrybi”. Chcemy grać, trenować i wygrywać z trenerem Paulo Sousą – zaznaczył zawodnik.

– Poprawiliśmy poruszanie się bez piłki. Stwarzamy też dużo sytuacji, strzelamy gole. Czuć pomysł i to w jakim kierunku chcemy iść. Wierzę, że rozwijamy się jako drużyna i każdy z zawodników osobno również – uzupełnił Lewandowski.

