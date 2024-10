Lewandowski ma wielkie szczęście. Wiadomo, co z jego zdrowiem

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona przeprowadzi dodatkowe badania

Robert Lewandowski rozpoczął wtorkowy mecz reprezentacji Polski na ławce rezerwowych. Michał Probierz posłał go do boju dopiero w drugiej połowie. Niedługo po wejściu na murawę napastnik zaliczył asystę przy wyrównującym trafieniu Sebastiana Szymańskiego. Później doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia z jego udziałem. W 76. minucie Dominik Livaković zaryzykował, wybiegając poza pole karne. Ubiegł Lewandowskiego, ale przy wybijaniu piłki trafił w jego nogę, brutalnie go faulując. Sędzia wyrzucił bramkarza reprezentacji Chorwacji z boiska, a widok cierpiącego 36-latka bardzo niepokoił.

Lewandowski doszedł do siebie i dograł mecz do końca. Później można było jednak dostrzec, że kuleje, więc z jego zdrowiem na pewno nie było wszystko w porządku. Sam natomiast przekonywał, że nie ma mowy o poważniejszym urazie. Podobnie uważają hiszpańskie media, które obawiały się, że Barcelona zostanie przez jakiś czas bez podstawowego napastnika. Nic na to nie wskazuje, a wstępna diagnoza sugeruje zwykłe stłuczenie.

Profilaktycznie klub przeprowadzi dodatkowe badania, kiedy tylko Lewandowski wyląduje w Katalonii. Hansi Flick najprawdopodobniej będzie miał go do dyspozycji na następny mecz. W weekend Barcelona zagra z Sevillą, a później czekają ją prestiżowe starcia z Bayernem Monachium oraz Realem Madryt. Strata Lewandowskiego w tym okresie byłaby więc olbrzymim ciosem i osłabieniem.