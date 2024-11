Sopa Images / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek wprost odpowiada na pytanie o współpracę z Lewandowskim

Reprezentacja Polski już w najbliższy piątek za parę dni zmierzy się z reprezentacją Portugalii w ramach meczu fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Trwające zgrupowanie kadry jest wyjątkowe pod kilkoma względami, przede wszystkim odbywa się w Porto, a poza tym jest ostatnim w tym roku, a co za tym idzie kończy rozgrywki Ligi Narodów. Biało-Czerwoni do tej pory uzbierali na swoim koncie cztery punkty po zwycięstwie nad reprezentacją Szkocji oraz remisie z Chorwacją.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Podczas tego zgrupowania nie ma jednak także Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry opuścił dwa mecze z Portugalią oraz Szkocją z powodu urazu pleców. To powoduje spore komplikacje w ataku bowiem do dyspozycji Michała Probierza są tylko Adam Buksa, Karol Świderski oraz Krzysztof Piątek. Tern ostatni właśnie w rozmowie z Adamem Sławińskim w “Kanale Sportowym” powiedział o współpracy z graczem Barcelony. Wielu bowiem uważa, że obaj nie mogą oni ze sobą współpracować na boisku jednocześnie.

– Nie zgadzam się, że z Robertem jesteśmy podobnymi typami zawodników. Chciałbym być do niego podobny, to może grałbym w Atletico Madryt. Były momenty gdy graliśmy razem i wyglądało to bardzo dobrze. Np. z Walią oraz Izraelem na PGE Narodowym. Były też słabsze występy, ale to zdarza się każdemu. Wydaje mi się, że spokojnie mogę z nim grać i się uzupełniać – powiedział Krzysztof Piątek dla “Kanału Sportowego”.

Czytaj więcej: Probierz i sztab zdecydowali. Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie