Koźmiński uderza w Lewandowskiego i Santosa. “Introwertyk”

"Dla mnie to jest niepojęte. Jeżeli ktoś dzisiaj zarzuca, że Robert Lewandowski nie jest fighterem, kapitanem. Przecież on nigdy nim nie był" - mówi na antenie "Kanału Sportowego" Marek Koźmiński.

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Marek Koźmiński na antenie “Kanału Sportowego” odniósł się do funkcji kapitana reprezentacji

Były wiceprezes PZPN skrytykował Roberta Lewandowskiego

Z kolei Fernando Santos nazwał “introwertykiem”

“On nigdy nie był kapitanem”

Wciąż wrze po ostatnim spotkaniu reprezentacji Polski z Mołdawią. Pomimo tego, że rozpoczął się sezon wakacyjny, a od meczu minął prawie tydzień, to komentatorzy i eksperci wciąż analizują sytuację Biało-Czerwonych. Teraz bardzo krytyczny głos względem Roberta Lewandowskiego i Fernando Santosa zabrał Marek Koźmiński.

– Przecież Robert Lewandowski to jest indywidualista. Wybitny piłkarz, sportowiec, natomiast to nie jest dusza towarzystwa, drużyny. To nie jest człowiek, który w trudnym momencie wejdzie do szatni i zmobilizuje drużynę. On tego najnormalniej w świecie nie ma – mówi na antenie “Kanału Sportowego” Marek Koźmiński.

– Dla mnie to jest niepojęte. Jeżeli ktoś dzisiaj zarzuca, że Robert Lewandowski nie jest fighterem, kapitanem. Przecież on nigdy nim nie był – stwierdził były wiceprezes PZPN.

– Dziś mamy zupełnie innego trenera, który jest introwertykiem. Ma nawet inną mimikę twarzy. W tym wszystkim brakuje uśmiechu, rozluźnienia atmosfery – zakończył.

