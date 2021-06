Kacper Kozłowski i Jakub Moder uważają, że rozegrali indywidualnie dobre mecze, ale żałują, że spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Islandii zakończyło się remisem (2:2).

Kacper Kozłowski zaprezentował się w sparingu z Islandią z dobrej strony i zanotował asystę przy golu na 2:2

17-latek uważa, że rozegrał niezłe spotkanie, ale najważniejszy jest niesatysfakcjonujący wynik

Jakub Moder cieszy się, że mógł wykonać jeden z rzutów wolnych i również uważa, że zaprezentował się z dobrej strony

Kozłowski: nie sądzę, że daję drużynie coś ekstra, ale liczę, że tak będzie

Kacper Kozłowski był jednym z niewielu pozytywów po spotkaniu reprezentacji Polski z Islandią (2:2). 17-latek był bardzo aktywny i zanotował asystę przy drugim golu Biało-czerwonych.

– Uważam, że zaliczyłem dobry występ, ale szukamy zwycięstw. Mam nadzieję, że na Euro pokażemy swoją siłę. Nie powiem, że nie mam układu nerwowego, ale staram się o tym nie myśleć i dać z siebie wszystko na boisku. Nie uważam, że daję drużynie coś ekstra, ale mam nadzieję, że z meczu na mecz będę dawał z siebie więcej. Od małego marzyło się, by zagrać z zawodnikami, jak Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski. Te marzenia się teraz spełniają. Asysta? W lidze miewałem już podobne, także to nic nowego – odrzekł skromnie zawodnik Pogoni Szczecin.

Moder: Robert Lewandowski zauważył, że dobrze wychodzą mi rzuty wolne

Dla Jakuba Modera ten mecz był wyjątkowy z powodu jego przeszłości w Lechu Poznań.

– Super się czułem, fajnie wrócić do Poznania. Szkoda tylko, że mecz zakończył się remisem – powiedział pomocnik Brighton & Hove Albion.

Dziennikarz TVP Sport zauważył również, że to młody gracz wykonał jeden z rzutów wolnych.

– Może nie do końca wyprzedziłem Roberta w hierarchii wykonywania rzutów wolnych, ale ćwiczyliśmy je na treningu i udało mi się kilka bramek strzelić. Pewnie Robert zauważył, że to mi wychodzi. To też nie było tak daleko, że nie można było zdobyć bramki. Zawodnik w murze wyskoczył, ale to był dobrze wykonany wolny. Robert też potrafi te wolne uderzać, ale cieszę się, że ja do tego podszedłem – wyznał 22-latek. – O tym, czy zagram ze Słowacją, zadecyduje trener. Ja starałem się na to zapracować w meczach i na treningach w trakcie zgrupowania. Wydaje mi się, że wyglądam dobrze – dodał.

Zgrupowanie przed Euro 2020 Polacy zakończyli z bilansem dwóch remisów. W najbliższy poniedziałek Biało-czerwoni rozpoczną swój turniejowy bój od starcia ze Słowacją.