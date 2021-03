Kolejny alarm w kadrze. Jeden z bramkarzy przebywa w izolacji

Przed wylotem do Budapesztu pozytywny wynik na obecność koranowirusa uzyskał Mateusz Klich. Udział pomocnika Leeds na zgrupowaniu dobiegł końca, jednak w piątek pojawiły się kolejne niepokojące informacje. Rezerwowy bramkarz, Łukasz Skorupski nie uczestniczył w treningu z powodu złego samopoczucia, przez co podjęto natychmiastową decyzję o odizolowaniu gracza Bolonii.

Przypadków może być więcej?

Mateusz Klich od początku zgrupowania trenował z resztą zespołu. Kilkanaście godzin przed wylotem na spotkanie z Węgrami u pomocnika Leeds wykryto zarażenie koranowirusem. Co prawda kolejny test dał wynik negatywny, lecz przez obowiązujące przepisy zawodnik nie będzie mógł zagrać z Andorą oraz Anglią. Na domiar złego podczas piątkowych zajęć treningowych na boisku nie pojawił się Łukasz Skorupski. Bramkarz Bolonii narzekał na bóle głowy i złe samopoczucie po czwartkowym meczu. Rzecznik prasowy reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski potwierdził te doniesienia, twierdząc że golkiper został odizolowany od kolegów zaraz po rozegranym spotkaniu. W konsekwencji na kadrze zjawił się Karol Niemczycki, który broni barw Cracovii. Natomiast jeszcze tego samego dnia przeprowadzono kolejne testy, których wyniki poznamy sobotnim rankiem. Trzeba przyznać, że nie jest to dobra wiadomość. To już drugi przypadek, kiedy w szeregach całej drużyny narodowej robi się gęsta atmosfera. Ciężko jest przecież pracować na pełnych obrotach, mając świadomość, że wirus nie odpuszcza i atakuje kolejnych piłkarzy. Sytuacja jest dynamiczna, więc trzeba być przygotowanym na wszystkie możliwe scenariusze

Zaczynamy piątkowy trening! 🔥 pic.twitter.com/eER2SYL8Q4 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 26, 2021

Z Węgrami lekko nie było, czas pokazać się z lepszej strony

Wielkimi krokami zbliża się rywalizacja z reprezentacją Anglii na Wembley. Do tego spotkania mamy jeszcze kilka dni, ale już w niedzielę Polska sprawdzi swoje siły w starciu z Andorą. Jest to potencjalnie słabszy rywal, z którym Orły Paulo Sousy powinny poradzić sobie bez większych problemów. Co więcej, będzie to dobra okazja do zamazania przeciętnego występu w Budapeszcie. Wysokie zwycięstwo dobrze wpłynęłoby na morale w szeregach kadry, a także doda wiarę we własne umiejętności w walce z Anglikami na ich terenie.

