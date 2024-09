Kamiński chce być jak Błaszczykowski. Wyznał, jaki ma cel w kadrze

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kuba Kamiński chce być kapitanem reprezentacji Polski

Michał Probierz zdecydował się powołać do reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy od początku sezonu jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki w VfL Wolfsburg. Choć przez moment wydawało się, że przygoda 22-latka w Bundeslidze zmierza do końca, tak sytuacja zawodnika zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni, gdy do klubu przyszedł nowy trener Ralph Hassenhuttl.

Pod wodzą szkoleniowca z Austrii reprezentant Polski jest integralną częścią pierwszego składu. W pierwszych dwóch meczach nowego sezonu w Bundeslidze wystąpił dwukrotnie w pełnym wymiarze czasu. Do tego zanotował asystę w spotkaniu 1/32 finału Pucharu Niemiec.

Regularna gra zaowocowała ponowną obecnością w drużynie narodowej. Przy okazji zgrupowania w Warszawie skrzydłowy Wolfsburga udzielił wywiadu dla TVP Sport. W rozmowie z Robertem Błońskim przypomniał, że jego idolem jest Jakub Błaszczykowski. Tak jak jego wzór do naśladowania Kamiński również chce być w przyszłości kapitanem reprezentacji Polski.

– Nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, że moim idolem oraz wzorem do naśladowania był Kuba Błaszczykowski. Udało mi się wystąpić z nim tylko raz, w jego pożegnalnym meczu na PGE Narodowym, kiedy zagrał 16 minut z Niemcami – powiedział Kuba Kamiński w rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport.

– Co do opaski kapitana, to po prostu nie wstydzę się mówić o swoich marzeniach. Bo niby czego miałbym się bać? To kolejny cel do zrealizowania – dodał reprezentant Polski i piłkarz VfL Wolfsburg.

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski zadebiutował 5 września 2021 roku podczas meczu z San Marino. Łącznie w koszulce z orzełkiem na piersi rozegrał 14 spotkań, w których zdobył jedną bramkę.