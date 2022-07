PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara z powodu poważnej kontuzji nie zagra przez kilka najbliższych tygodni. Bramkarz reprezentacji Polski doznał urazu twarzy podczas ostatniego ligowego spotkania.

Kamil Grabara będzie wyłączony z gry nawet przez dwa miesiące

Powodem jest poważny uraz, która wymaga operacji

Grabara ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Polski

Kamil Grabara przejdzie operację

FC Kopenhaga, obecny klub 23-letniego bramkarza, poinformował, że w wyniku zderzenia z przeciwnikiem podczas niedzielnego wygranego 3:1 meczu z AaB, Kamil Grabara doznał złamań kości twarzy, które wymagają zabiegu operacyjnego. Następnie reprezentanta Polski czeka rehabilitacja. Z gry będzie wyłączony od sześciu do ośmiu tygodni.

Grabara w zespole z Kopenhagi występuje od lipca ubiegłego roku, kiedy dołączył do niego za 3,5 miliona euro z Liverpoolu. Od tamtej pory jest kluczowym jego zawodnikiem i rozegrał w jego barwach 34 spotkania w duńskiej ekstraklasie.

W ostatnim czasie Grabara był również regularnie powoływany do reprezentacji Polski. Debiut w niej zaliczył w wygranym 2:1 meczu Ligi Narodów z Walią, który rozegrany został 1 czerwca we Wrocławiu. Jest także jednym z poważnych kandydatów do znalezienia się w kadrze na mistrzostwa świata w Katarze.

