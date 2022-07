Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder walczy z czasem, aby wyleczyć poważną kontuzję. Rehabilitacja nie idzie jednak pomyślnie. Polak może definitywnie stracić szansę na mundial.

Od kwietnia kontuzjowany jest Jakub Moder

Polak walczy o powrót do zdrowia na mundial

Najnowsze wieści odbierają mu raczej marzenia o zagraniu na mistrzostwach świata w Katarze

Moder musi przejść drugi zabieg

W kwietniu Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe, co momentalnie zmartwiło polskich kibiców. Pomocnik Brighton niedługo przed urazem pomógł bowiem biało-czerwonych awansować do finałów mistrzostw świata. Jak się okazało, piłkarza może zabraknąć w Katarze.

Moder od kilku miesięcy rehabilituje się po zerwaniu więzadeł. Część zabiegów przeszedł w Polsce, ale większość pracy wykonuje w Anglii. Brighton nie chciało bowiem zgodzić się na pełne leczenie w naszym kraju, gdzie miałby bardzo dobrą opiekę. Ta za granicą nie dała pożądanych efektów. Szczegóły zdradził Mateusz Borek w programie Moc Futbolu na Youtube.

– Bardzo martwią mnie najnowsze informacje wokół Jakuba Modera. Okazuje się, że ta jego rehabilitacja była niestety źle poprowadzona w Anglii i konieczny będzie drugi zabieg. To praktycznie wyklucza go z udziału w mistrzostwach świata. Patrzę, ile jest pieniędzy w lidze angielskiej i rosyjskiej, i myślę, że tam jest najgorsza opieka medyczna w stosunku do potencjału finansowego. Mogliby mieć wszystko, najlepszych specjalistów z całego świata – powiedział Borek na temat niepokojącego staniu zdrowia Modera. Czesław Michniewicz może zatem prawdopodobnie zacząć planować kadrę na mundial bez kontuzjowanego pomocnik Brighton.

