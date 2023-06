fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Arkadiusz Reca znalazł się wśród powołanych na mecze z Niemcami i Mołdawią

W trakcie zgrupowania obrońca przeszedł badania

W związku z urazem Reca musi przejść zabieg artroskopii

Pech nie opuszcza Recy

Fernando Santos wytypował zawodników, którzy udali się na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Niemcami, a także zmierzą się w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy z kadrą Mołdawii.

Na liście powołanych znalazł się Arkadiusz Reca, który nie miał jeszcze okazji zaprezentować się pod okiem nowego selekcjonera. Marzenia o występie u Portugalczyka będzie jednak musiał odłożyć na później, gdyż po przyjeździe do Warszawy 27-latek wykonał serię badań lekarskich, które wykazały uraz i zmusiły go do przeprowadzenia szybkiego zabiegu artroskopii.

Reca opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski. W komunikacie poinformowano, że Santos nie zamierza powoływać w jego miejsce żadnego zawodnika.

W kadrze Biało-Czerwonych brakuje nominalnego lewego obrońcy. Na tej pozycji najprawdopodobniej zagrają Bartosz Bereszyński, Jakub Kiwior lub Nicola Zalewski.

