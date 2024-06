BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder: Skorupski wybronił nam mecz

Reprezentacja Polski pożegnała się już z EURO 2024. Biało-Czerwoni w ostatnim swoim spotkaniu na turnieju zremisowali z Francją (1:1). Tym samym zespół prowadzony przez Michała Probierza zakończył zmagania w fazie grupowej z jednym zdobytym punktem.

Jednym z rozmówców TVP Sport po końcowym gwizdku był Jakub Moder. Pomocnik Brighton & Hove Albion w wywiadzie omówił swoją boiskową rolę w meczu z Francją. Zawodnik pochwalił również Łukasza Skorupskiego, a także wypowiedział się o stylu gry reprezentacji Polski.

– Taka dzisiaj była moja rola. Cieszyłem się, że mogłem grać od pierwszej minuty. Grałem już na “6” wiele meczów. Dobrze czuję się na tej pozycji. Oczywiście mniej jest mnie wtedy z przodu, ale taki był plan na to spotkanie. Był to plan skuteczny, bo zdobyliśmy punkt w tym meczu – powiedział Jakub Moder.

– Skorup zagrał świetne spotkanie i wielkie brawa dla niego. Wybronił nam mecz, mając tyle sytuacji i strzałów do obrony. To jest sztuka i wielka klasa – zaznaczył.

– Myślę, że powinniśmy we wszystkich meczach, niezależnie od rywala, wychodzić wysoko i nie bać się rozgrywać piłki od tyłu. Uważam, że możemy grać nieźle w piłkę z czołowymi drużynami. Mamy dużo do przepracowania w defensywie, ale jest to do zrobienia. Zwłaszcza te mecze z Holandią i Francją pokazały, że potrafimy grać w piłkę i trzeba to potwierdzać – podsumował.

