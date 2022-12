PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kwiatkowski

Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski. Rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski zabrał głos w tej sprawie oraz dodał, że do związku spływa dużo ofert od trenerów, którzy chętnie zajęliby miejsce 52-latka.

PZPN poinformował o rozstaniu się z Czesławem Michniewiczem

Jakub Kwiatkowski wyznał, że nie wybrano jeszcze nowego selekcjonera

Rzecznik prasowy PZPN dodał, iż na stole Cezarego Kuleszy jest już kilka ofert

“Na dzisiaj nie wiemy, kto będzie nowym selekcjonerem”

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zdecydował się na zakończenie współpracy z Czesławem Michniewiczem. Reprezentacja Polski będzie miała nowego selekcjonera, ale jak wyjawił rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, nazwisko przyszłego opiekuna “Biało-Czerwonych” nie zostało jeszcze wybrane – czytamy na stronie internetowej polsatnews.pl.

Rzecznik prasowy PZPN zapewnił, że związek przeanalizuje dostępnych szkoleniowców i dopiero wtedy podejmie decyzję. Ostatnio z tą posadą łączeni byli m.in. Herve Renard czy Roberto Martinez.

– Dzisiaj PZPN podjął taką decyzję po wnikliwej analizie. Odbyło się kilka spotkań trenera Czesława Michniewicza z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, wiceprezesami, zarządem. Potrzeba było kilku dni analizy. Dziś doszło do ostatniego spotkania z selekcjonerem i Czesław Michniewicz usłyszał, że umowa nie zostanie przedłużona – powiedział Jakub Kwiatkowski.

– Awansował na mundial, utrzymał nas w elicie Ligi Narodów, wyszliśmy z grupy po raz pierwszy od 36 lat, ale wizja rozwoju i kierunku, w którym ma się rozwijać reprezentacja powinna być inna. Selekcjonerowi należy podziękować za 11 miesięcy pracy i życzyć powodzenia w dalszej karierze. Jest to trener doświadczony i propozycje nowej pracy na pewno szybko się pojawią – dodał rzecznik prasowy.

– Na dzisiaj nie wiemy, kto będzie nowym selekcjonerem. Poszukiwania dopiero się rozpoczną. Dużo ofert spływa. To jest naturalne. My sami zrobimy analizę tego, kto jest dostępny na rynku. Przeanalizujemy to. Mamy swoje założenia – zakończył Kwiatkowski.