Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na zakończenie współpracy z Czesławem Michniewiczem. Cezary Kulesza podziękował selekcjonerowi za osiągnięte cele.

Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski

Prezes PZPN Cezary Kulesza podziękował 52-letniemu trenerowi za współpracę

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym opiekunem “Biało-Czerwonych”

“Musieliśmy wziąć pod uwagę długofalowy plan i kierunek rozwoju reprezentacji”

Czesław Michniewicz zgodnie z przewidywaniami przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że umowa z 52-letnim szkoleniowcem nie zostanie przedłużona. Kontrakt wygasa 31 grudnia 2022 roku. Prezes PZPN Cezary Kulesza podziękował byłemu trenerowi Legii Warszawa za współpracę i osiągnięte cele, a także podał powody swojej decyzji.

– W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

– Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy. Czesław Michniewicz jest doświadczonym szkoleniowcem i jestem przekonany, że nie będzie długo czekał na propozycje nowej pracy. Życzymy mu powodzenia i dalszych sukcesów w karierze – dodał Cezary Kulesza.

