Reprezentant Polski skomentował brak powołania na Euro 2024

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Jakub Kałuziński: Jestem wdzięczny za lekcję i doświadczenie

Reprezentacja Polski przygotowuje się do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Selekcjoner Michał Probierz zdecydował się skreślić trzech piłkarzy – kontuzjowanego Arkadiusza Milika, Jakuba Kałuzińskiego oraz Pawła Bochniewicza. 21-letni Kałuziński zadebiutował w kadrze w piątkowym meczu towarzyskim z Ukrainą (3:1).

– Byłem dowołany do kadry i nadzieja na to, że mogę pojechać na Euro była, ale koniec końców spodziewałem się tej decyzji. Bardzo cieszę się, że pojechałem na to zgrupowanie. Jestem wdzięczny za lekcję oraz doświadczenie – powiedział zawodnik tureckiego Antalyasporu.

– Nie wiem, co ostatecznie zadecydowało. Byłem na zgrupowaniu i mogłem z niego czerpać. To na pewno mi zaprocentowało i było świetnym zakończeniem dobrego i udanego sezonu w moim wykonaniu – dodał.

Jakub Kałuziński może zaliczyć miniony sezon w tureckiej Super Lig do udanych. Polski pomocnik wystąpił w 31 meczach, notując dwie asysty. Antalyaspor, w którym występuje były zawodnik Lechii Gdańsk, zakończył sezon na 10. miejscu w tabeli.