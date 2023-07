IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: reprezentacja Polski, Jan Bednarek

Grzegorz Lato wciąż nie może przeżyć porażki Polski z Mołdawią

Były prezes PZPN w mocnych słowach skomentował kompromitację kadry

Przypomnijmy, reprezentacja Polski uległa Mołdawii 3:2

“Nawet Wyspy Owcze mogą nam napędzić strachu”

Choć od porażki reprezentacji Polski z Mołdawią minęły już ponad trzy tygodnie, to wciąż nie milkną echa tej kompromitacji “Biało-Czerwonych”. Przypomnijmy tylko, że podopieczni Fernando Santosa na boisku w Kiszyniowie do przerwy wygrywali 2:0, aby finalnie przegrać 3:2. Teraz głos w sprawie zabrał Grzegorz Lato.

– Gra z orzełkiem do zaszczyt, który zobowiązuje do tego, że nawet jak człowiek ze zmęczenia słania się na nogach i ma ciemno przed oczami, to walczy nawet na czworakach, ale walczy! Jeśli nie masz ambicji, nie chcesz umierać za reprezentację, to spieprzaj! Nie rób łaski! – mówi Grzegorz Lato w rozmowie z “Faktem” na temat słów m.in. Jana Bednarka tuż po meczu.

– Jak zagramy tak, jak w Kiszyniowie z Mołdawią, to nawet Wyspy Owcze mogą nam napędzić strachu – dodał były prezes PZPN.

Czytaj więcej: Kolejny sponsor reaguje po komunikacie PZPN. Przedstawiciel STS komentuje dla Goal.pl