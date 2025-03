Doping wraca na PGE Narodowy, Probierz liczy na kibiców!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz o zorganizowanym dopingu na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski od meczu z Litwą zaczyna nową erę na PGE Narodowym. Nie tylko podejdzie do tej potyczki już jako przedstawiciel Dywizji B w Lidze Narodów UEFA po ostatnim spadku. Przede wszystkim w domu Biało-czerwonych ma się pojawić w końcu zorganizowany doping z udziałem kibiców. Odpowiedzialność za to będzie należała do Stowarzyszenia “To My Polacy”. Tymczasem kilka zdań na ten temat w trakcie czwartkowej konferencji prasowej wyraził selekcjoner polskiej ekipy.

– Doceńmy wszystkich kibiców, którzy przychodzą na stadion. Każdy z tych ludzi jest tutaj mile widziany. Oby było tak, by kibice mogli się z reprezentacją identyfikować. Moim celem jest wygrywanie, ale też to, by kadrę przyjemnie się oglądało – rzekł Michał Probierz cytowany przez profil Łączy nas piłka na platformie X.

Piątkowe spotkanie w Warszawie zacznie się o godzinie 20:45. Polska w meczach z Litwą nie przegrała w żadnym z ostatnich trzech spotkań. Ostatnią porażkę Biało-czerwoni z Litwinami zaliczyli w marcu 2011 roku. Przegrali różnicą dwóch trafień (0:2).

W trakcie marcowego zgrupowania reprezentacja Polski zmierzy się też Maltą. Mecz odbędzie się 24 marca o godzinie 20:45. Z ta ekipą Biało-czerwoni zagrają po raz pierwszy od grudnia 2003 roku. Reprezentacja Polski ogólnie wygrała cztery ostatnie starcia z Maltą, zdobywając w nich 13 bramek, nie tracąc ani jednej.

