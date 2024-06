Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Polska - Niemcy

Euro 2025: Polki bez punktów w grupie eliminacyjnej

Polki dzięki znakomitym wynikom w Dywizji B Ligi Narodów, w której wygrały grupę trzecią, awansowały do europejskiej elity. To oznaczało, że w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2025 będą rywalizowały z najlepszymi drużynami na Starym Kontynencie. Los przydzielił podopieczne Niny Patalon do grupy czwartej, gdzie czekały je zmagania z Niemkami, Islandkami i Austriaczkami.

W premierowym meczu Polki przegrały 0:3 z reprezentacją Islandii. Jeszcze w kwietniu Biało-Czerwone zagrały z Austrią i także musiały uznać wyższość przeciwniczek, tym razem 1:3. W maju czekał je dwumecz z ekipą zza naszej zachodniej granicy. W pojedynku na Ostseestadion w Rostocku to nasze piłkarki objęły prowadzenie tuż po wznowieniu (już w pierwszej minucie!), ale ostatecznie Niemki wygrały aż 4:1.

Rewanż w Gdyni również znakomicie rozpoczął się dla drużyny Niny Patalon. W 12. minucie Dominika Grabowska pokonała Stinę Johannes. Jednak na więcej naszej reprezentacji nie było stać. Dublet Lei Schuller i trafienie Klary Buhl rozstrzygnęły o wyniku tego spotkania.

Euro 2025 – eliminacje kobiet: grupa 4

Niemcy – 12 punktów – 13:5 (4 mecze) Islandia – 4 pkt – 5:4 (3 mecze) Austria – 4 pk – 6:5 (3 mecze) Polska – 0 pkt – 3:13 (4 mecze)

Kolejne mecze Polek w lipcu. Biało-Czerwone zmierzą się z Austrią (12.07) i Islandią (16.07).

