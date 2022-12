PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Gdyby decyzja o przyszłości Czesława Michniewicza zależała od kibiców reprezentacji Polski, właśnie wybieralibyśmy nowego selekcjonera. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez Pentagon Research, które otrzymaliśmy z tego instytutu.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-16 grudnia 2022 roku na próbie 1000 respondentów zarejestrowanych w internetowym panelu badawczym Pentagon Online

Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę internetową

Próba dobierana była metodą kwotową i jest reprezentatywna pod względem struktury płci i wieku dla populacji mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat

Czesław Michniewicz – co z jego przyszłością?

Próbka dobrana przez Pentagon Research jest reprezentatywna, jednak aż 39 proc. z ankietowanych osób nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie: Kto Pana/Pani zdaniem powinien prowadzić reprezentację Polski w piłce nożnej po mistrzostwach świata w Katarze? Z pozostałych 61 proc. tylko niespełna co trzecia osoba uznała, że powinien to być wciąż Czesław Michniewicz. Podobna grupa uznała, że dobrze by było, gdyby doszło do zmiany selekcjonera, a miejsce dotychczasowego powinien zająć inny polski szkoleniowiec. Największa grupa osób spośród tych, które miały zdanie w tej sprawie, odpowiedziała, że Michniewicza trzeba zastąpić selekcjonerem spoza granic Polski.

Czesław Michniewicz po mistrzostwach świata nie ma najlepszej prasy mimo realizacji wszystkich postawionych przed nim celów. W tle osiągnięć z Kataru unosi się aura konfliktów i niechęci, jaką selekcjoner miał wywołać u własnych piłkarzy.