"Chylę przed nim czoła. Jest ciągle odpowiednio zmotywowany, ma poukładane życie prywatne - na boisku i poza nim jest wzorem do naśladowania. Od 16 lat gra na wysokim poziomie i wciąż jest piłkarzem robiącym ogromną różnicę" - mówi Lothar Matthaeus w rozmowie z "Super Expressem".

Za granicą doceniają

O Robercie Lewandowskim w ostatnim czasie mówi się i pisze bardzo dużo. A to z wielu względów. Kapitan kadry w FC Barcelonie zazwyczaj krytykowany jest za słabą dyspozycję strzelecką na początku tego sezonu. Z kolei w kontekście reprezentacji mówi się o jego ostatnim bardzo głośnym wywiadzie, w którym zarzucił m.in. brak osobowości niektórym kadrowiczom. Jednak Lothar Matthaeus w rozmowie z “Super Expressem” docenił całokształt kariery 35-latka.

– Chylę przed nim czoła. Jest ciągle odpowiednio zmotywowany, ma poukładane życie prywatne – na boisku i poza nim jest wzorem do naśladowania. Od 16 lat gra na wysokim poziomie i jest ceniony nie tylko w Polsce, ale też w Barcelonie, gdzie był głównym celem transferowym i poprowadził ją do mistrzostwa, znowu strzelił najwięcej goli, a to są argumenty decydujące o tym, że Robert Lewandowski wciąż jest piłkarzem robiącym ogromną różnicę – mówi zdobywca Złotej Piłki za rok 1990.

