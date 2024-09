fot. Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek o Wojciechu Szczęsnym i Kamilu Grabarze

Michał Probierz ogłosił listę zawodników na mecze reprezentacji Polski przeciwko Portugalii i Chorwacji. W gronie powołanych zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który wznawia karierę piłkarską. Głos w sprawie zabrał znany dziennikarz.

– Jeżeli Wojciech Szczęsny podpisuje kontrakt tylko na 12 miesięcy, to dyskusja o reprezentacji Polski jest bezzasadna. (…) Jeżeli Wojtek nie bierze pod uwagę gry w eliminacjach do Mundialu 2026, to byłoby to szalenie nierozsądne ze strony selekcjonera, gdyby dalej tego piłkarza powoływał – powiedział wprost Mateusz Borek w trakcie jednej z audycji na Kanale Sportowym na platformie YouTube.

W kadrze nie znalazło się miejsce dla Kamila Grabary, które zbiera dużo pochlebnych opinii za swoje występy w VfL Wolfsburg. Na ten temat dziennikarz również się wypowiedział.

– Ewidentnie widać, że Kamil Grabara nie pasuje trenerowi Dawidziukowi. Wydaje mi się, że Kamil Grabara jest w trójce najlepszych polskich bramkarzy. Bardzo cenię Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułkę, mam szacunek do Bartłomieja Drągowskiego, wiem też, kim jest Bartosz Mrozek dla Lecha Poznań – rzekł Borek.

Doświadczony żurnalistą pozwolił sobie też na odważną tezę na temat golkipera Wilków. – Myślę, że gdyby Kamil Grabara miał niemiecki paszport, to byłby numerem jeden w reprezentacji Niemiec – powiedział Borek

Reprezentacja Polski zmierzy się 12 października z Portugalią na PGE Narodowym. Z kolei trzy dni później Biało-czerwoni także w Warszawie zagrają z Chorwacją.

Czytaj więcej: Puchar Polski z ciekawymi meczami w 1/16 finału. Odbyło się losowanie par