Boniek wyśmiał reprezentantów Polski. Zarzucił im brak inteligencji!

Reprezentacja Polski jako pierwsza straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Po nieudanym turnieju kadrowicze udali się na urlopy, a część z nich publikowała zdjęcia w mediach społecznościowych. Na antenie TVP Sport Zbigniew Boniek w mocnych słowach skwitował ich zachowanie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek ma żal do kadrowiczów

Reprezentacja Polski z pewnością nie zaliczy Euro 2024 do udanych. Choć trafiła do bardzo wymagającej grupy, kibice oczekiwali nieco lepszych rezultatów. Biało-Czerwoni jako pierwsi spośród wszystkich uczestników stracili matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej. Zdobyli raptem jeden punkt, remisując w trzeciej kolejce z Francją 1-1.

Podopieczni Michała Probierza dość szybko opuścili zgrupowanie w Niemczech i udali się na urlopy po sezonie 2023/2024. Część z nich bezpośrednio po słabym turnieju publikowała w mediach społecznościowych radosne zdjęcia, nie wpisując się tym samym w mizerne nastroje polskiej społeczności. Zachowanie kadrowiczów nie spodobało się Zbigniewowi Bońkowi, który najpierw w mediach społecznościowych, a później na antenie TVP Sport dość krytycznie je skomentował.

– Byłem na kilku mistrzostwach świata i zawsze wychodziliśmy z grupy, raz żeśmy zajęli trzecie miejsce, raz chyba piąte, ósme, raz żeśmy przegrali w ćwierćfinale czy 1/8 z Brazylią i wtedy nie było mediów społecznościowych, ale zdjęcia bym tak szybko nie wrzucał.

– Nie zapominajmy, że polscy kibice jeździli z tą drużyną wszędzie i naszych kibiców było wszędzie słychać. I wydaje mi się, że takie 3-4 dni po odpadnięciu, po takiej szarzyźnie, jedziesz na wakacje, masz do tego prawo, baw się, natomiast wrzucanie potem takich zdjęć to nie jest jakiś objaw wielkiej inteligencji. Tylko o to mi chodziło – wyjaśnił były prezes PZPN.