Reprezentacja Polski źle weszła w eliminacje do Euro 2024, bowiem w pierwszym meczu przegrała na wyjeździe z Czechami 1-3. Zbigniew Boniek przekazał, co będzie koniecznie w kontekście kolejnego spotkania i przełamania się po fatalnym występie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Polacy przegrali z Czechami 1-3

W poniedziałek “Biało-Czerwoni” zagrają kolejny mecz eliminacji do Euro 2024

Zbigniew Boniek uważa, że z Albanią potrzebne będzie więcej charakteru

Polska musi szybko się przełamać

Fernando Santos ma za sobą fatalny debiut na ławce reprezentacji Polski. W piątek “Biało-Czerwoni” doznali dotkliwej porażki z Czechami. Po zaledwie trzech minutach stracili dwie bramki, a ostatecznie przegrali 1-3.

Polacy słabo rozpoczęli eliminacje do Euro 2024 i muszą szybko się przełamać. Okazja do tego będzie już w poniedziałek, kiedy to zagrają z Albanią. Zbigniew Boniek napisał na Twitterze, że do zwycięstwa potrzebny będzie charakter i kwadratowe jaja.

– Jak się z tego podnieść? Trzeba wygrać (a łatwo nie będzie) w poniedziałek. Do tego potrzeba trochę charakteru i kwadratowych jaj. Na analizy przyjdzie czas. Teraz operacja Albania – napisał Boniek.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wskazał również swoje największe zmartwienie. Zawiodła go postawa Sebastiana Szymańskiego, który został wystawiony na skrzydle, czyli nie na swojej nominalnej pozycji.

– Jedyna rzecz co mnie dzisiaj zmartwiła to Szymański na boku. To pokazuje złe rozeznanie. Szkoda, ze Mielcarski nie przestrzegł Trenera przed tym ruchem. Przecież po to tam jest. Ps. Przy Kamińskim, Skórasiu, Frankowskim, Jóźwiaku, Grosickim czy Kunie to Sebastian jest 7 wyborem – wymieniał.

Zobacz również: Wichniarek przejechał się po kadrowiczu. “Nie ma prawa grać w reprezentacji”