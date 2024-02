Jakub Błaszczykowski o relacjach z Lewandowskim. Szczere wyznanie

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski opowiedział o relacjach z Robertem Lewandowskim

Były reprezentant Polski powiedział wprost, że w przeszłości każdy z nich miał zbyt duże ego

38-latek zaznaczył, że ich relację nigdy nie miały wpływu na grę w reprezentacji czy Borussii Dortmund

Błaszczykowski szczerze o relacjach z Lewandowskim

Jakub Błaszczykowski za kilka dni doczeka się premiery filmu, opowiadającego historię o nim samym. Zanim to się wydarzy, 38-latek był gościem Mateusza Borka w Kanale Sportowym w programie Przesłuchanie. Były reprezentant Polski po raz pierwszy tak obszernie i szczerze wypowiedział się na temat relacji z Robertem Lewandowskim. W przeszłości informowano o rozłamie i konflikcie naszego byłego tercetu z Borussii Dortmund w składzie Błaszczykowski, Lewandowski i Piszczek.

– Nikt z nas nie wiedział, co powiedział, ale każdy ma podobne zdanie. Ja, Robert i Łukasz mówimy podobnie, a nikt z nas nie wiedział kto i co powiedział każdy z nas – zaczął Błaszczykowski.

– Myślę, że w tamtym okresie, w którym to się działo każdy z nas miał zbyt duże ego. To było kilka drobnych rzeczy. Tutaj wywiad w gazecie, że najlepszym przyjacielem Lewego jest Gotze i Reus, a wiemy, że jest inaczej. Złożyło się na to kilka małych rzeczy, ale nie było takich sytuacji, że się kłóciliśmy – przyznał Kuba w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym.

– Nie ma takiej relacji, żebyśmy do siebie dzwonili. Natomiast jak byłem na reprezentacji, to dało się wyczuć, że każdy z nas podchodzi do pewnych spraw inaczej. Myślę, że musiał minąć czas, który zmienił naszą optykę i podejście. Najważniejsze jest to, że nigdy to się nie przekładało na naszą grę. Zawsze był profesjonalizm i pełne zaangażowanie – przekonuje 109-krotny reprezentant Polski.

Z wypowiedzi Kuby Błaszczykowskiego można zatem wywnioskować, że rzekomy konflikt został puszczony w niepamięć. Część historii okazała się zwykłymi medialnymi plotkami, a część w ogóle nie miała miejsca. Przykładem może być niefortunna historia z herbatą, którą zdementował były piłkarz Wisły Kraków, mówiąc, że nic takiego nie miało miejsca.

Błaszczykowski z Lewandowskim oraz Piszczkiem grali razem w Borussii Dortmund w latach 2010-2014. Za czasów gry polskiego trio niemiecki klub odnosił największe sukcesy w XXI wieku. Polacy zdobyli m.in. dwukrotnie mistrzostwo Niemiec oraz awansowali do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013. Ponadto od czasu debiutu Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski w 2008 roku razem reprezentowali biało-czerwone barwy, gdzie ich największym sukcesem był ćwierćfinał Mistrzostw Europy 2016.