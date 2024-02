Robert Lewandowski podjął w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" temat jego odejścia z reprezentacji Polski. Przyznał, że się do tego nie spieszy.

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski przygotowuje się do marcowych baraży o Euro

Kapitan reprezentacji Polski nie planuje w najbliższej przyszłości rezygnować z kadry

Wiele zmieniło się po objęciu funkcji selekcjonera przez Michała Probierza

Lewandowski dobrze czuje się w reprezentacji. Nie zamierza rezygnować

Robert Lewandowski ma za sobą trudne miesiące, zarówno w klubie, jak i kadrze narodowej. Jego dyspozycja strzelecka pozostawiała wiele do życzenia, co przekładało się głównie na przeciętne wyniki reprezentacji Polski, której w dalszym ciągu jest absolutnym liderem. Wydaje się natomiast, że forma snajpera jest coraz lepsza, co daje szanse na jego udane występy w marcowych barażach.

Biało-Czerwoni pragną znaleźć się na nadchodzących Mistrzostwach Europy. Zależy na tym przede wszystkim Lewandowskiemu, dla którego może to być ostatnia tak duża impreza w reprezentacyjnej karierze.

Narracja w kwestii przyszłości Lewandowskiego w kadrze znacząco się zmieniła. Jeszcze do niedawna realną opcją była jego rezygnacja. Po zmianie selekcjonera kapitan przyznaje, że atmosfera w drużynie jest dużo lepsza. Gwiazdor Barcelony nie zamierza deklarować, kiedy wystąpi dla reprezentacji po raz ostatni.

– Sprawa jest otwarta. Nie składam żadnej deklaracji, nie żyję tym tematem. (…) Decyzję o przyszłości w kadrze odkładam, ale jeśli cokolwiek zdecyduję, to postanowienia nie zmienię. Jeszcze niczego nie postanowiłem ostatecznie.

– Niczego nie postanowiłem kategorycznie i definitywnie. Był moment, w którym o czymś takim myślałem, teraz odsunąłem od siebie tę decyzję w czasie. Spowodowała to znaczna poprawa sytuacji w kadrze i wewnątrz drużyny. Po przyjściu trenera Probierza jest lepiej – zapewnił Lewandowski w rozmowie z “Przeglądem Sportowym”.

