Tomasz Włodarczyk w programie “Pogadajmy o piłce” wyjawił, że według Fabrizio Romano agenci Paulo Bento nie planują przylotu do Polski. To może oznaczać, że Portugalczyk wcale nie zostanie nowym selekcjonerem Biało-czerwonych, choć wiele na to wskazywało.

We wtorek poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Faworytem do przejęcia schedy po Czesławie Michniewiczu wydawał się Paulo Bento

Tomasz Włodarczyk poinformował jednak, że agenci Portugalczyka nie mają w planach przylotu do Polski

Bento jednak nie zostanie selekcjonerem? Agenci nigdzie się nie wybierają

Jesteśmy już coraz bliżej poznania nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W niedzielę Cezary Kulesza oficjalnie poinformował, że dojdzie do tego podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym we wtorek. Wcześniejsze wypowiedzi prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej sugerowały, że faworytami do przejęcia schedy po Czesławie Michniewiczu są Paulo Bento oraz Vladimir Petković. Później TVP Sport dotarło do informacji, wedle których to Portugalczyk miał zostać nowym trenerem Biało-czerwonych.

Wiele wskazuje jednak na to, że sprawa nie jest tak klarowna. Nowe światło rzucił na nią program portalu Meczyki.pl, “Pogadajmy o piłce”. W jego trakcie Tomasz Włodarczyk przekazał informację od Fabrizio Romano. Według słynnego Włocha, agenci Bento nie mają na razie w planach przylotu do Polski.

🗣️ @wlodar85: Agent Paulo Bento właśnie powiedział Fabrizio Romano, że nie ma na razie planów przylotu do Polski.



Czyżby Petković lub ktoś inny? pic.twitter.com/NoofBFLfAk — Meczyki.pl (@Meczykipl) January 22, 2023

Oznacza to tyle, że wiemy, iż… niewiele wiemy. Przegląd Sportowy już kilka dni wcześniej przekonywał, że Bento nie jest murowanym kandydatem. W grze pozostaje Petković, a nawet tajemniczy, trzeci trener, o którym nie mówią media. Tak czy owak, we wtorek ponad trzytygodniowy okres “bezkrólewia” w reprezentacji Polski się zakończy.

