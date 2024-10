CHRIS ARJOON / Alamy Na zdjęciu: Jordi Alba

Złota Piłka tym razem bez Messiego

W poniedziałek 28 października w paryskim Théâtre du Châtelet zostanie wręczona najważniejsza indywidualna nagroda świata futbolu, a więc Złota Piłka. Oczywiście jeszcze nie znamy oficjalnych wyników plebiscytu, jednak spodziewamy się, że już za trzy dni najlepszym zawodnikiem zostanie uznany Vinicius Junior.

Wśród nominowanych znaleźli się także m.in. Jude Bellingham, Toni Kroos, Dani Carvajal czy Lamine Yamal. Kogo brakuje na tej liście? O to zapytany został Jordi Alba:

– Dla mnie Leo Messi zawsze musi być na gali. Może dlatego, że przybył do USA i chociaż nie przywiązywano do niego większej uwagi, to nadal robi różnicę. Dla mnie jest najlepszy na świecie, bez wątpienia W swojej reprezentacji, w Argentynie, nadal robi wielką różnicę, dla mnie jest najlepszy, zawsze to pokazywał, ale szanuje to, że pojawiają się nowe nazwiska – stwierdził Hiszpan na konferencji prasowej przed meczem Interu Miami z Atlantą United w playoffach MLS.

– Za każdym razem, gdy jestem pytany o Messiego, mówię, że zasługuje na wszystkie nagrody, jakie może otrzymać. Myślę, że jest zdecydowanie najlepszym graczem na świecie. Dla mnie jest najlepszy – dodał Jordi Alba.