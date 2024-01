fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Kasolik

Konrad Kasolik opowiedział o kulisach transferu do Wieczystej Kraków

Obrońca zamienił Ruch Chorzów na trzecioligowca

Przyznaje, że pierwotnie nie brał pod uwagę tej oferty

Wieczysta okazała się bardzo konkretna

Wieczysta Kraków to projekt, który od lat jest w mediach bardzo głośnym tematem. Właściciel trzecioligowego klubu wydaje bardzo duże pieniądze na wzmocnienia, a proponowane piłkarzom pensje konkurują z kontraktami otrzymywanymi w Ekstraklasie. Do Wieczystej w ostatnich latach trafiło już wielu uznanych piłkarzy – między innymi Radosław Majewski, Michał Pazdan, Jacek Góralski Sasa Zivec czy Maciej Jankowski. Na ogół byli to jednak gracze, którzy najlepsze lata kariery mieli już za sobą, a szansa na tak duży zarobek mogła się już nie powtórzyć.

Kilka dni temu krakowski klub zaskoczył transferem Konrada Kasolika, który zdecydował się opuścić Ruch Chorzów. 26-latek jesienią był ważnym ogniwem swojej drużyny, bowiem zaliczył jedenaście występów w Ekstraklasie. Wcześniej świętował z nim awans do elity.

– Nie zakładałem takiego transferu. Tak to się jednak poukładało. Wieczysta przedstawiła konkretną ofertę, była dość zdeterminowana. Runda w moim wykonaniu w Ekstraklasie… Nie wiadomo, jak by to dalej wyglądało. Miałem jeszcze tylko półroczny kontrakt w Chorzowie, a tutaj dostałem od razu umowę na dwa i pół roku, stając się częścią bardzo ambitnego projektu. To mnie przekonało. Z Ruchem udało wywalczyć trzy awanse i mam nadzieję, że podobną drogę przejdę z Wieczystą.

– Na samym początku wykluczyłem ten wariant. Dopiero później przeanalizowałem go na spokojnie i doszedłem do wniosku, że to będzie dobry wybór – przyznaje Kasolik w rozmowie z Weszlo.com.

Na półmetku sezonu Wieczysta zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i jest na dobrej drodze do awansu do drugiej ligi. Kluczowa okazała się zmiana trenera, którego najpierw tymczasowo, a później na dłużej zastąpił Sławomir Peszko. Pod jego wodzą zespół zanotował serię zwycięstw.

