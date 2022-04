Pressfocus Na zdjęciu: Prezydent UEFA – Aleksandr Ceferin

Aż 240 milionów euro – tyle postanowiła przeznaczyć UEFA w ramach programu benefitowego dla klubów europejskich, których piłkarze będą brali udział w rozgrywkach pod jej sztandarem. Wliczają się w to mecze Ligi Narodów, kwalifikacji do Euro, a także samego turnieju.

UEFA od kilku lat organizuje program benefitów dla klubów

W ten sposób wynagradza się zespołom uczestnictwo ich zawodników w turniejach

Budżet na lata 2020-2024 ma wynosić aż 240 milionów euro

UEFA hojna dla klubów europejskich

Jak co cztery lata UEFA postanowiła zatwierdzić nowy program benefitów dla klubów, których piłkarze wyjeżdżają na mecze europejskich reprezentacji. W ramach niego, drużyny mogą liczyć na wsparcie finansowe tylko dlatego, że zezwalają swoim zawodnikom na uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez UEFA. Pula na lata 2020-2024 wynosi 240 milionów euro.

Program pokryje mecze Ligi Narodów, kwalifikacji do Euro, a także samego Euro 2024. System przyznawania benefitów finansowych pozostanie niemal bez zmian względem tego, który przyjęty został do 2020 roku. 100 milionów euro zostanie przyznane klubom, których zawodnicy będą brali udział w rozgrywkach Ligi Narodów i kwalifikacji do Mistrzostw Europy.

Około 140 milionów euro przypadnie do podziału dla zespołów, których reprezentanci będą uczestniczyli w turnieju Euro 2024. Tego typu benefity mają zachęcić europejskie drużyny, do zezwalania piłkarzom na uczestnictwo w zgrupowaniach reprezentacji. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że te próbowały zakazać zawodnikom wyjazdów, w obawie przed kontuzjami, bądź przemęczeniem.

