PressFocus Na zdjęciu: Maciej Skorża

W sobotę Urawa Red Diamonds wygrała Azjatycką Ligę Mistrzów

Trenerem drużyny z Japonii jest Polak – Maciej Skorża

Klub podzielił się z kibicami nagraniem z szatni po triumfie

“To zaszczyt być trenerem takich piłkarzy”

Nie milką echa sobotniego triumfu drużyny Macieja Skorży w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. I nie ma się co temu dziwić. W końcu, to największy sukces jakiegokolwiek szkoleniowca z Polski w ostatnich latach i jeden z największych w historii. Wcześniej, przed Skorżą rozgrywki Ligi Mistrzów wygrał tylko jeden trener z naszego kraju. Był to Stefan Żywotko, który dwukrotnie sięgnął po afrykański odpowiednik Ligi Mistrzów. Było to jednak w latach 90′.

Teraz do sieci za pośrednictwem klubowego konta na Twitterze trafiło nagranie z szatni Urawy, gdzie przemawiał Maciej Skorża.

– Gratulacje. Szanuję waszą pracę nie tylko w tym meczu. Pracowaliście bardzo, bardzo ciężko. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, ale to jest wielki zaszczyt być trenerem takich piłkarzy jak wy. Jesteście wielcy. Dziękuję – powiedział swoim zawodnikom Skorża po wygranym finale.

