IMAGO / IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi w lipcu trafił do Interu Miami

Argentyńczyk błyszczy na boiskach MLS

Jego transfer doceniają także w innych klubach

Messi znów chwalony w MLS

Przez pewien czas mogło się wydawać, że Lionel Messi wróci do FC Barcelony, ale Argentyńczyk ostatecznie zdecydował się na transfer do Interu Miami. W Stanach Zjednoczonych mistrz świata z Kataru błyszczy w każdym spotkaniu. Obecnie zdobył już dziewięć goli w sześciu pojedynkach i mocno przyczynił się do awansu swojej drużyny do finału pucharu ligi.

– To, co się stało z transferem Messiego i oczywiście kilku innych naprawdę wyjątkowych graczy, jest niesamowite dla naszej ligi. Widoczność naszych rozgrywek w świecie futbolu znacznie wzrosła i to jest coś, co należy docenić – mówił Jacobs.

– Nashville SC po raz pierwszy w historii naszego klubu zagra przed taką publicznością, a to nie wydarzyłoby się w ten weekend, gdyby Messi nie przyszedł do MLS. Myślę więc, że to coś wspaniałego – dodał.

