ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

On nic nie gra – mówi turecki dziennikarz o Szymańskim

Sebastian Szymański w porównaniu do poprzedniego sezonu bardzo słabo rozpoczął zmagania w nowej kampanii. Choć reprezentant Polski może liczyć na pewne miejsce w wyjściowej jedenastce, to jego słaba forma nie umknęła uwadze tureckich dziennikarzy. Po ostatnim meczu z Kasimpasą eksperci ligi tureckiej stracili cierpliwość do pomocnika Fenerbahce.

25-latek jak dotąd wystąpił w 9 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Jose Mourinho ceni talent Szymańskiego i przychylnie wypowiada się o nim w mediach. Innego zdania jest natomiast Erman Ozgur, który otwarcie skrytykował grę zawodnika podczas ligowego meczu z Kasimpasą. Zdaniem dziennikarza Szymański jest kompletnie bez formy.

– Jeśli Szymański nie potrafi zrobić różnicy nawet w meczu przeciwko Kasimpasie, to kiedy zrobi różnicę? Nikt nie może mi powiedzieć, że gra dobrze. On nic nie gra – powiedział dziennikarz Erman Ozgur, cytowany przez Tivibu Spor.

Co prawda Fenerbahce wygrało ostatni mecz (2:0), a Szymański spędził na boisku pełne dziewięćdziesiąt minut, tak jednak otrzymał jedną z najsłabszych ocen w zespole. Aktualnie drużyna polskiego piłkarza przewodzi stawce tureckiej Super Lig z dorobkiem 13 punktów po pięciu meczach. Okazję do rehabilitacji Szymański otrzyma w weekend, gdy w sobotę (21 września) odbędzie się derbowe starcie z Galatasaray.