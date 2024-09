SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City niepokonany na własnym stadionie od 45 spotkań

Manchester City w sobotę w ramach 4. kolejki Premier League podejmował na własnym stadionie Brentford. Obywatele wywiązali się z roli faworyta i po dwóch trafieniach Erlinga Haalanda zapewnili sobie komplet punktów, wygrywając (2:1). To zwycięstwo było również 45. meczem z rzędu na Etihad Stadium, w którym nie ponieśli porażki. Pod uwagę brane są wszystkie rozgrywki, w których uczestniczyli.

Bez wątpienia głównym twórcą sukcesów Manchesteru City jest Pep Guardiola. Hiszpański trener został zatrudniony w The Citiziens latem 2016 roku i bardzo szybko wniósł klub na szczyt angielskiego futbolu. Z 53-latkiem za sterami Obywatele całkowicie zdominowali Premier League, zdobywając mistrzostwo Anglii aż sześciokrotnie. Do tego w 2023 roku dołożyli upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Aktualna passa 45. meczów bez porażki na własnym stadionie przypomina historyczny wyczyn Jose Mourinho. The Special One w przeszłości mógł pochwalić się nieprawdopodobną serią 150 spotkań bez porażki w lidze przed własną publicznością. Portugalczyk osiągnął to, pracując w trzech różnych klubach: FC Porto, Chelsea oraz Realu Madryt. Fantastyczna passa trwała od lutego 2002 roku do kwietnia 2011 roku, gdy Los Blancos przegrali ze Sportingiem Gijon (0:1).

Manchester City po 4. kolejkach nowego sezonu zajmuje 1. miejsce w Premier League z dorobkiem 12 punktów. Na ten moment podopieczni Pepa Guardioli mają 2 punkty przewagi nad Arsenalem oraz Newcastle. W następnym meczu zmierzą się z Interem Mediolan w ramach startu Ligi Mistrzów.