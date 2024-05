Superpuchar Polski poza granicami kraju? Borek ujawnił szalony pomysł

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Superpuchar Polski w Chicago przyniesie Sold Out – uważa Borek

Wisła Kraków jako zwycięzca rozgrywek Fortuna Pucharu Polski i Jagiellonia Białystok jako świeżo upieczony mistrz Polski otworzą przyszły sezon starciem o Superpuchar Polski. Mecz od lat rozgrywany jest na stadionie aktualnego zwycięzcy rozgrywek w Ekstraklasie, więc w tym roku prawdopodobnie odbędzie się w Białymstoku. Jednak nieco szalonym, aczkolwiek ciekawym pomysłem podzielił się dziennikarz Kanału Sportowego – Mateusz Borek. Uważa on, że finał Superpucharu mógłby odbyć się w Chicago i na pewno wszystkie bilety na to wydarzenie zostałyby sprzedane.

– Czy głupią koncepcją byłoby rozegranie meczu o Superpuchar w przerwie reprezentacyjnej we wrześniu pomiędzy Jagiellonią a Wisłą w Chicago? Sold out pewny – napisał Mateusz Borek, oznaczając przy okazji prezesa PZPN-u i pytając go o zdanie.

Na post dziennikarza momentalnie zareagował Jarosław Królewski. Właściciel Wisły Kraków przychylił się do pomysłu Mateusza Borka, lecz zaznaczył, że postawił konkretny warunek.

– Jak zrobimy to w formule mecz i rewanż czemu nie. Jeden na narodowym drugi na obczyźnie – odpisał na portalu X Jarosław Królewski.

Zarówno Wisła Kraków, jak i Jagiellonia znają smak zwycięstwa w rozgrywkach o Superpuchar Polski. Biała gwiazda wygrała te rozgrywki w 2001 roku, pokonując w finale Polonię Warszawa. Z kolei Duma Podlasia triumfowała w 2010 roku, wygrywając z Lechem Poznań.