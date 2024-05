Bogusz wysłał sygnał przed Euro. Gol marzenie w MLS [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz zachwyca za oceanem, kolejny gol Polaka w MLS

W nocy z soboty na niedzielę w MLS odbyło się spotkanie z udziałem dwóch polskich zawodników. Atlanta United z Bartoszem Sliszem w składzie przed własną publicznością mierzyła się z Los Angeles FC. Zdecydowanym faworytem tego meczu była drużyna z Miasta Aniołów, która, choć nie bez problemów, ale zgarnęła komplet punktów, wygrywając (1:0). Ozdobą starcia był gol z rzutu wolnego naszego rodaka. Mateusz Bogusz w 63. minucie gry popisał się precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego.

Futbolówka ustawiona była w odległości mniej więcej 18 metrów od bramki. Do piłki podszedł zarówno Bogusz, jak i Campos, lecz ostatecznie na strzał z prawej nogi zdecydował się 22-letni Polak. Futbolówka po jego strzale zatrzepotała w siatce, lądując w prawym górnym rogu bramki.

Polish Power 💪



Mateusz Bogusz with the spectacular strike to give us the lead 🎯#ATLvLAFC 1-0 pic.twitter.com/KTk2Q2M48z — LAFC (@LAFC) May 26, 2024

Dla Bogusza było to 5. trafienie w bieżącym sezonie MLS. Pomocnik urodzony w Rudzie Śląskiej do tej pory wystąpił w 14 meczach w lidze, a do swojego dorobku bramkowego dołożył również 2 asysty. Wysoka forma, którą prezentuje od początku rozgrywek, skłania do rozmyślań w kontekście otrzymania przez zawodnika powołania do reprezentacji Polski na zbliżające się Euro. Michał Probierz listę zawodników powołanych na Mistrzostwa Europy 2024 ogłosi w najbliższą środę (29 maja).

Po wczorajszym zwycięstwie Los Angeles FC wskoczyło na 4. miejsce w lidze. Do tej pory uzbierali 24 punkty, a do lidera zespołu Real Salt Lake tracą tylko pięć oczek. W porównaniu do rywali mają jedno spotkanie rozegrane mniej.