Gerrard zaliczy sentymentalny powrót? Jest na liście kandydatów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Glasgow Rangers ponownie zatrudni Stevena Gerrarda?

Steven Gerrard pozostaje bez zatrudnienia od stycznia tego roku, kiedy rozstał się z Al-Ettifaq. 44-letni trener jest gotowy na powrót do pracy i niewykluczone, że lada moment podpisze kontrakt z… nowym-starym pracodawcą. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „The Telegraph” wynika bowiem, że legenda Liverpoolu jest jednym z kandydatów na nowego szkoleniowca Glasgow Rangers. Przypomnijmy, że Anglik z powodzeniem prowadził szkocki klub już w latach 2018-2021.

Rangersi nie rozgrywają najlepszego sezonu – co prawda zajmują drugie miejsce w tabeli Premiership, ale tracą aż 20 punktów do prowadzącego w stawce Celticu Glasgow. W tym momencie ekipą The Gers opiekuje się Barry Ferguson, który jest trenerem tymczasowym i ma kontrakt ważny tylko do końca kampanii. 47-letni Szkot przejął drużynę pod koniec lutego, gdy zwolniony został Philippe Clement. Oprócz Stevena Gerrarda do posady przymierzani są także Gary O’Neil, Rob Edwards oraz Russell Martin.

Na Ibrox Stadium mają dobre wspomnienia z byłym zawodnikiem Liverpoolu, który w sezonie 2020/2021 poprowadził Glasgow Rangers do tytułu mistrzowskiego. Steven Gerrard w swoim trenerskim CV posiada również Aston Villę, gdzie nie spełnił jednak oczekiwań. 44-latek miał bardzo bogatą karierę piłkarską – w barwach drużyny The Reds rozegrał łącznie 710 meczów, zdobył 186 bramek i zaliczył 155 asyst. Ostatnim klubem w karierze słynnego Anglika było Los Angeles Galaxy, dla którego występował w latach 2015-2017.