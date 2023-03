PressFocus Na zdjęciu: Sofian Kiyine

Sofian Kiyine miał wypadek samochodowy

Zawodnik przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii

Całe szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Sofian Kiyine wjechał w budynek sali gimnastycznej

Sofian Kiyine to obecnie zawodnik belgijskiego OH Leuven. Większość swojej kariery spędził we Włoszech. Jako 17-latek trafił do młodzieżowej drużyny Chievo Verony. Poźniej reprezentował barwy takich klubów jak: Lazio, Salernitana, czy też Venezia. W rozgrywkach Serie A rozegrał 56 spotkań. Zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę.

Piłkarz w czwartek brał udział w wypadku samochodowym. Marokańczyk wjechał autem w salę gimnastyczną. Całe szczęście w tamtym czasie nie było żadnych osób w budynku. Sofian Kiyine został natychmiast przetransportowany do szpitala i przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na stronie Gianluki Di Marzio możemy przeczytać oficjalny komunikat w sprawie wypadku zawodnika OH Leuven.

– Sofian Kiyine został przewieziony do najbliższego szpitala, gdzie trwają dalsze badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na szczęście w wypadku nie brały udziału żadne inne pojazdy ani osoby. Klub czeka na wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego incydentu, zanim zareaguje dalej. Życzymy Sofianowi szybkiego powrotu do zdrowia – czytamy na stronie Gianlucadimarzio.com

Sprawdź także: Amerykanin trafi do Interu? Zdobył nawet bramkę na mundialu