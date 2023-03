PressFocus Na zdjęciu: Haji Wright

Inter szuka napastnika na nowym sezon

Rewelacja sezonu w Turcji jest na oku “Nerazzurrich”

W tym sezonie strzelił 13 goli

Haji Wright pod obserwacją wicemistrza Włoch

Według włoskiego portalu “Tuttomercatoweb” na celowniku Interu znalazł się Haji Wright. Piłkarz, który jest rewelacją obecnego sezonu w Turcji. Reprezentuje barwy Antalyasporu i w tym sezonie strzelił aż 13 goli. Podobno doszło już do kontaktu między stronami.

– Haji Wright dzięki swojemu sezonowi w Antalyasporze wzbudza coraz większe zainteresowanie: jest najlepszym strzelcem tureckiej Süper Lig, a także jednym z faworytów do bycia główną twarzą nowej generacji reprezentacji USA. Według tego, co zebrał portal Tuttomercatoweb.com, w ostatnich tygodniach doszło również do kontaktu z Interem: Nerazzurri przyglądają się przyszłości swojej formacji ataku, która latem prawdopodobnie ulegnie zmianom, a wśród nowych hipotez jest również Amerykanin – pisze włoski portal

Portal “Transfermarkt” wycenia amerykańskiego napastnika na 6 milionów euro. 25-latek miałby zastąpić w Interze Joaquina Correę, którego dni w Mediolanie są już policzone. Argentyńczyk podobno dostał zielone światło na znalezienie sobie nowego klubu.

