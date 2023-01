PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Dzisiaj o godzinie 18:00 jedenastka złożona z gwiazd dwóch saudyjskich klubów – Al Nassr oraz Al Hilal – w pokazowym meczu zmierzy się z PSG. Znamy wyjściowe jedenastki na to spotkanie. Cristiano Ronaldo znowu stanie naprzeciw Leo Messiego.

PSG dziś o godzinie 18:00 zagra w towarzyskim meczu w Arabii Saudyjskiej

Przeciwnikiem francuskiej ekipy będzie zespół gwiazd ekip z Rijadu

Cristiano Ronaldo ponownie stanie naprzeciw Lionela Messiego

Pojedynek legend światowego futbolu

Dzisiejszego wieczoru może być świadkami ostatniego w historii pojedynku pomiędzy drużynami Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Paris Saint-Germain przyleciało do Arabii Saudyjskiego, gdzie w pokazowym meczu zmierzy się z drużyną złożoną z najlepszych zawodników Al-Nassr oraz Al-Hilal.

Kapitanem tego zespołu będzie Cristiano Ronaldo, który tym samym zaliczy swój nieoficjalny debiut w Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, że legendarny Portugalczyk kilka tygodni temu podpisał lukratywny kontrakt z Al-Nassr, na mocy którego będzie zarabiał nawet 200 mln euro za sezon gry.

Będzie to pierwsze starcie Cristiano Ronaldo z Leo Messim od grudnia 2020 roku, kiedy to Juventus pewnie pokonał Barcelonę 3:0 w fazie grupowej Ligi Mistrzów. CR7 wówczas dwukrotnie trafił do siatki.

Początek meczu na King Fahd International Stadium o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w Internecie na kontach PSG na takich platformach jak Youtube, Twittch, Twitter czy Facebook. Dostęp do transmisji będzie jednak płatny.

Składy na spotkanie Al Nassr & Al Hilal – Paris Saint-Germain

Al Nassr & Al Hilal: Al Owais, Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Kanno, Carillo, Talisca, Ronaldo

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Sanches, Fabian Ruiz, Soler, Neymar, Messi, Mbappe